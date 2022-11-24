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    Путин заявил о планах запустить эксперимент с беспилотными машинами на трассе Москва — Петербург в ближайшее время

    2009
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    Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах провести эксперимент с запуском беспилотных автомобилей на платной трассе М-11 «Нева» из Москвы в Петербург.

    «Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. Более того, мы даже наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент по использованию беспилотников на скоростной трассе Москва — Петербург», — сказал он 24 ноября на конференции Artificial Intelligence Journey.

    «Фонтанка» писала, что 21 октября правительство России одобрило введение на платной трассе М-11 «Нева» экспериментального правового режима для реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры». Он позволит тестировать на магистрали беспилотные грузовики и инфраструктуру для них.

    Предполагалось, что грузовое беспилотное движение на трассе запустят к 2024 году. Подробнее о развитии беспилотного грузового движения в России можно прочитать в спецпроекте «Фонтанки».

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