Трассу Москва — Петербург подготовят к беспилотным грузовикам к 2024 году

На трассе Москва — Санкт-Петербург в 2024 году могут запустить грузовое беспилотное движение. Об этом 24 августа сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».



По его словам, запуск коммерческой доставки грузов беспилотниками — вполне реальный проект. Для него необходимы нормативная база и бизнес, который готов вложиться и осуществить проект. Сейчас страны двигаются в этом направлении примерно одинаково, рассматриваются варианты с беспилотными автомобилями, квадрокоптерами, речным и морским транспортом, железнодорожными перевозками, «но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово», говорит министр.