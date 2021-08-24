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Трассу Москва — Петербург подготовят к беспилотным грузовикам к 2024 году

На трассе Москва — Санкт-Петербург в 2024 году могут запустить грузовое беспилотное движение. Об этом 24 августа сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, запуск коммерческой доставки грузов беспилотниками — вполне реальный проект. Для него необходимы нормативная база и бизнес, который готов вложиться и осуществить проект. Сейчас страны двигаются в этом направлении примерно одинаково, рассматриваются варианты с беспилотными автомобилями, квадрокоптерами, речным и морским транспортом, железнодорожными перевозками, «но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово», говорит министр.

«Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург — Москва для грузового беспилотного движения будет к 2024 году готова, и мы увидим на трассе грузовые беспилотники», — сказал Савельев.

По части беспилотных технологий, по его словам, в России пока есть «некоторые проблемы» с импортозамещением. Также очень многое зависит от нормативной базы, над которой ведется работа.

Подробнее о развитии беспилотного грузового движения в России можно прочитать в спецпроекте "Фонтанки".

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Комментарии (2)

f0ntan
Грузовые беспилотники на скоростной трассе? Я видел эти грузовые беспилотники работающими на территории предприятий. Они движутся со скоростью погрузчика
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