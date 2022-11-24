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    Путин рассказал, кто может заменить людей на вредных производствах

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    Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением больше использовать искусственный интеллект вместо людей на вредных производствах.

    В ходе международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022 24 ноября глава государства выразил мнение, что внедрение промышленных роботов и автоматизированных рабочих мест «должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства» (цитата по РИА Новости).

    Путин также заявил, что следствием внедрения ИИ и роботизации становится не рост безработицы, а «появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест».

    На той же конференции Владимир Путин призвал массово внедрять искусственный интеллект во все сферы экономики и жизнедеятельности. В начале мероприятия президент РФ посетовал, что его отсадили слишком далеко от зала.

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