«У нас как за что-то берутся…» Путин посетовал, что его отсадили слишком далеко от зала

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в основной дискуссии Международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022.
«Вы слушали Маяк» / Telegram
Глава государства расположился в кресле на сцене и заметил, что зал, где сидят другие участники мероприятия, находится на значительном отдалении. «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — с улыбкой сказал президент.
Кремль с начала пандемии COVID-19 ввел меры безопасности для защиты президента от инфекции. Среди них были требования о дистанции. Так, в Сети уже стал мемом длинный стол, за которым Владимир Путин встречался в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Дмитрий Песков называл эти меры «временными» и говорил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа президента из-за большой дистанции с собеседниками.