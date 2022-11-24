    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.5eur62.29

    «У нас как за что-то берутся…» Путин посетовал, что его отсадили слишком далеко от зала

    9162
    14 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин принимает участие в основной дискуссии Международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022.

    «Вы слушали Маяк» / Telegram

    Глава государства расположился в кресле на сцене и заметил, что зал, где сидят другие участники мероприятия, находится на значительном отдалении. «Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности иногда доводят», — с улыбкой сказал президент.

    Кремль с начала пандемии COVID-19 ввел меры безопасности для защиты президента от инфекции. Среди них были требования о дистанции. Так, в Сети уже стал мемом длинный стол, за которым Владимир Путин встречался в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Дмитрий Песков называл эти меры «временными» и говорил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа президента из-за большой дистанции с собеседниками.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    Kitezh24 Ноя 2022 в 18:00
    у вас, да
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close