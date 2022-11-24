Задача на 10 лет. Путин призвал массово внедрять искусственный интеллект во все сферы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач на ближайшие 10 лет является обеспечение массового внедрения искусственного интеллекта во все сферы экономики и жизнедеятельности.



«Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления», — подчеркнул Путин в ходе международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022 24 ноября (цитата по РИА Новости).

