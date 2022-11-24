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    Задача на 10 лет. Путин призвал массово внедрять искусственный интеллект во все сферы

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач на ближайшие 10 лет является обеспечение массового внедрения искусственного интеллекта во все сферы экономики и жизнедеятельности.

    «Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления», — подчеркнул Путин в ходе международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022 24 ноября (цитата по РИА Новости).

    По словам главы государства, сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, «создающие прорывные технологии новой эпохи».

    В самом начале той же конференции по искусственному интеллекту Путин посетовал, что его отсадили слишком далеко от зала.

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