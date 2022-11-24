Холдинг VEON продаст «Вымпелком» российскому топ-менеджменту

Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON подписал соглашение о продаже компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») ее российскому топ-менеджменту во главе с генеральным директором Александром Торбаховым. Об этом 24 ноября сообщается в релизе холдинга. По итогам финансового года, который закончился 30 сентября, «Вымпелком» заработал 339 млрд рублей выручки и EBITDA в размере 115 млрд рублей. Стоимость телекоммуникационной компании оценивается в 370 млрд рублей.

«По соглашению, VEON получит вознаграждение в размере 130 млрд рублей (приблизительно 2,1 млрд долларов США). Ожидается, что общая сумма вознаграждения будет выплачена в основном за счет того, что «Вымпелком» возьмет на себя и погасит определенную задолженность перед VEON Holdings BV, что значительно сократит долю заемных средств на балансе VEON», — говорится в сообщении холдинга.

С учетом получения всех необходимых лицензий и разрешений регуляторов сделку планируют закрыть до 1 июня 2023 года с возможностью продления срока при определенных условиях.

«VEON стремится к тому, чтобы сделка прошла гладко для сотрудников и клиентов в России, без прерывания предоставляемых в настоящее время услуг», — прокомментировал генеральный директор VEON Каан Терзиоглу, слова которого приводятся в релизе. Соглашение также содержит положения о возможности VEON продать «Вымпелком» по более высокой оценке в течение 30 месяцев после закрытия и расторгнуть сделку, если изменится лицо, контролирующее компанию-покупателя АО «Коперник-Инвест 3». По данным СПАРК, эта фирма учреждена 14 ноября Александром Торбаховым.