    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    767мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.5eur62.29

    Холдинг VEON продаст «Вымпелком» российскому топ-менеджменту

    1431
    3 комментария

    Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON подписал соглашение о продаже компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») ее российскому топ-менеджменту во главе с генеральным директором Александром Торбаховым. Об этом 24 ноября сообщается в релизе холдинга.

    По итогам финансового года, который закончился 30 сентября, «Вымпелком» заработал 339 млрд рублей выручки и EBITDA в размере 115 млрд рублей. Стоимость телекоммуникационной компании оценивается в 370 млрд рублей.

    «По соглашению, VEON получит вознаграждение в размере 130 млрд рублей (приблизительно 2,1 млрд долларов США). Ожидается, что общая сумма вознаграждения будет выплачена в основном за счет того, что «Вымпелком» возьмет на себя и погасит определенную задолженность перед VEON Holdings BV, что значительно сократит долю заемных средств на балансе VEON», — говорится в сообщении холдинга.

    С учетом получения всех необходимых лицензий и разрешений регуляторов сделку планируют закрыть до 1 июня 2023 года с возможностью продления срока при определенных условиях.

    «VEON стремится к тому, чтобы сделка прошла гладко для сотрудников и клиентов в России, без прерывания предоставляемых в настоящее время услуг», — прокомментировал генеральный директор VEON Каан Терзиоглу, слова которого приводятся в релизе.

    Соглашение также содержит положения о возможности VEON продать «Вымпелком» по более высокой оценке в течение 30 месяцев после закрытия и расторгнуть сделку, если изменится лицо, контролирующее компанию-покупателя АО «Коперник-Инвест 3». По данным СПАРК, эта фирма учреждена 14 ноября Александром Торбаховым.

    VEON объявил о планах по продаже «Вымпелкома» 2 ноября.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Alex00024 Ноя 2022 в 16:30
    R.I.P.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close