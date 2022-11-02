Нидерландский Veon объявил о старте продажи «Вымпелкома»

Нидерландский холдинг Veon объявил о конкурсной продаже своего российского актива «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Как сообщает «Коммерсантъ» 2 ноября, ссылаясь на источник, речь идёт о том, чтобы передать управление российским бизнесом топ-менеджменту.



В пресс-службе «Вымпелкома» поделились, что на компанию было наложено множество регуляторных ограничений из-за того, что акционер — иностранный холдинг из недружественной юрисдикции. В итоге фирма находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками.

