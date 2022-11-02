Нидерландский Veon объявил о старте продажи «Вымпелкома»

Нидерландский холдинг Veon объявил о конкурсной продаже своего российского актива «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Как сообщает «Коммерсантъ» 2 ноября, ссылаясь на источник, речь идёт о том, чтобы передать управление российским бизнесом топ-менеджменту.
В пресс-службе «Вымпелкома» поделились, что на компанию было наложено множество регуляторных ограничений из-за того, что акционер — иностранный холдинг из недружественной юрисдикции. В итоге фирма находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками.
В августе Veon допустила, что ей придётся остановить развитие сетей в России из-за санкций. Сообщалось, что холдинг изучает возможность оптимизации активов на «неподходящих» рынках. В июне он продал актив в Грузии местному бизнесмену, а до 2023 года планируется продажа башенных активов в Бангладеш, Пакистане и на Украине.
Согласно данным Veon, за второй квартал 2022 года на Россию приходилось больше половины выручки холдинга, а именно — чуть более 1 млрд долл. Выручка ПАО «Вымпелком» по итогам 2021 года составила 286 млрд рублей, чистая прибыль — 3 млрд рублей.
ТАСС информирует, что на фоне новостей о том, что «Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом, стоимость акций Veon в ходе основной сессии торгов на Московской бирже росла на 29,46 %, до 23,95 рубля за бумагу.