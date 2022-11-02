    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, сев

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur60.97

    Нидерландский Veon объявил о старте продажи «Вымпелкома»

    1266
    обсудить

    Нидерландский холдинг Veon объявил о конкурсной продаже своего российского актива «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Как сообщает «Коммерсантъ» 2 ноября, ссылаясь на источник, речь идёт о том, чтобы передать управление российским бизнесом топ-менеджменту.

    В пресс-службе «Вымпелкома» поделились, что на компанию было наложено множество регуляторных ограничений из-за того, что акционер — иностранный холдинг из недружественной юрисдикции. В итоге фирма находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками.

    В августе Veon допустила, что ей придётся остановить развитие сетей в России из-за санкций. Сообщалось, что холдинг изучает возможность оптимизации активов на «неподходящих» рынках. В июне он продал актив в Грузии местному бизнесмену, а до 2023 года планируется продажа башенных активов в Бангладеш, Пакистане и на Украине.

    Согласно данным Veon, за второй квартал 2022 года на Россию приходилось больше половины выручки холдинга, а именно — чуть более 1 млрд долл. Выручка ПАО «Вымпелком» по итогам 2021 года составила 286 млрд рублей, чистая прибыль — 3 млрд рублей.

    ТАСС информирует, что на фоне новостей о том, что «Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом, стоимость акций Veon в ходе основной сессии торгов на Московской бирже росла на 29,46 %, до 23,95 рубля за бумагу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close