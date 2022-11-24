Инспекторы ДПС спасли замерзавших супругов с котенком под Омском: они заглохли на только купленной «Ладе»

Покупка автомобиля чуть не обернулась серьезными проблемами для супружеской пары из Омской области. Машина заглохла по дороге домой, и люди мерзли в салоне, пока их не заметил проезжавший мимо экипаж ДПС.
Омские автоинспекторы, проезжая вечером по трассе Челябинск — Новосибирск, заметили в районе 875-го километра дороги стоящий на обочине автомобиль ВАЗ-2111, сообщает 24 ноября пресс-служба УМВД по Омской области. В салоне авто находились водитель и его супруга. У обоих имеются нарушения слуха и речи, поэтому объяснялись они, набирая текст на телефоне. Мужчина рассказал, что проживают они в Калачинском районе Омской области. Супруги приехали в Омск, чтобы купить машину, но на обратном пути купленная «Лада» заглохла. Они пытались остановить проезжавшие мимо машины, но никто не пришел на помощь.
До появления инспекторов супруги просидели в машине на морозе и ветру уже около часа и успели замерзнуть. Полицейские посадили супругов отогреваться в патрульный автомобиль и вызвали эвакуатор. Судя по фото, от холода они спасли не только людей.