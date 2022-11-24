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    Автоблогер Эрик Давидыч рассказал, что стал советником гендиректора завода «Москвич»

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    Блогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, рассказал в своих соцсетях, что советником гендиректора завода «Москвич». Об этом 24 ноября пишет издание MSK1.RU.

    Давидыч пообещал делиться новостями завода и анонсировал серию фильмов «Я Москвич». Также он намерен «наладить диалог между компанией и будущими покупателями».

    23 ноября было запущено производство автомобилей на заводе «Москвич». Для столичных покупателей они должны появиться в продаже уже в январе, для остальных россиян — в марте следующего года. «Фонтанка» писала, во сколько примерно обойдется автолюбителям покупка детища отечественного автопрома.

    Эрик (Давидыч) Китуашвили — основатель популярного автомобильного портала и YouTube-канала Smotra.ru. Осенью 2014 года, после появлении «банды GTA», совершившей серию жестоких убийств на трассе М-4 «Дон», Давидыч созвал стритрейсеров и организовал охоту на бандитов. Десятки вооруженных гонщиков ездили по ночным дорогам и останавливали подозрительные автомобили.

    Помимо видео об автомобилях, он стал известен скандальными роликами о работе сотрудников ГИБДД. Он рассказывал о коррупции в органах, взятках и вымогательствах инспекторов. В одном из выпусков просивший взятку инспектор заметил, что его снимают, и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Последовала реакция, и нескольких сотрудников ГИБДД уволили.

    Китуашвили задержали 22 февраля 2016 года. Его обвинили в инсценировке кражи трех застрахованных автомобилей в 2008 году. По версии следствия, он получил за них возмещение от страховщиков.

    19 октября 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и за отмывание денег. Сам Китуашвили считает, что дело в отношении него было сфабриковано, поскольку он борется с коррупцией в полиции.

    6 декабря 2018 года Мосгорсуд изменил приговор Давидычу и сократил ему срок до отбытого, с учетом времени, проведенного в СИЗО. Таким образом, блогер вышел на свободу.

    Сейчас YouTube-канал smotraTV имеет 4,39 млн подписчиков и свыше 900 млн просмотров.

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