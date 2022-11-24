Автоблогер Эрик Давидыч рассказал, что стал советником гендиректора завода «Москвич»

Блогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, рассказал в своих соцсетях, что советником гендиректора завода «Москвич». Об этом 24 ноября пишет издание MSK1.RU.



Давидыч пообещал делиться новостями завода и анонсировал серию фильмов «Я Москвич». Также он намерен «наладить диалог между компанией и будущими покупателями».



23 ноября было запущено производство автомобилей на заводе «Москвич». Для столичных покупателей они должны появиться в продаже уже в январе, для остальных россиян — в марте следующего года. «Фонтанка» писала, во сколько примерно обойдется автолюбителям покупка детища отечественного автопрома.

