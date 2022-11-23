Цена не будет кусаться. Стала известна возможная стоимость нового «Москвича»

Автомобиль «Москвич 3», серийное производство которого стартовало на бывшем заводе Renault в Москве 23 ноября, может стоить от 1,6 до 2 млн рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования. Такую возможную цену на новый отечественный кроссовер называет ТАСС со ссылкой на свои источники в автомобильной отрасли.



В частности, один из собеседников агентства заявил, что стоимость на уровне 2 млн рублей обсуждалась, однако пока окончательно не утверждена.

