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    Цена не будет кусаться. Стала известна возможная стоимость нового «Москвича»

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    Автомобиль «Москвич 3», серийное производство которого стартовало на бывшем заводе Renault в Москве 23 ноября, может стоить от 1,6 до 2 млн рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования. Такую возможную цену на новый отечественный кроссовер называет ТАСС со ссылкой на свои источники в автомобильной отрасли.

    В частности, один из собеседников агентства заявил, что стоимость на уровне 2 млн рублей обсуждалась, однако пока окончательно не утверждена.

    На самом заводе «Москвич» цену автомобиля пока не называют.

    Для сравнения новые «Лады» у официального дилера в Петербурге в зависимости от модели сейчас стоят от 550 тыс. до 1,3 млн рублей.

    «Фонтанка» писала, что в среду, 23 ноября, было запущено производство автомобилей на заводе «Москвич». Для столичных покупателей они должны появиться в продаже уже в январе, для остальных россиян — в марте следующего года.

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