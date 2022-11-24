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    Зажировка идёт по плану. Любуйтесь Тимофеем и любите свой вес

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    Видео, которое должно хоть немного примирить с собой и миром тех дам, которые беспокоятся о лишнем весе. Манул Тимофей толстеет, и это очень хорошо. Сотрудники Московского зоопарка не устают демонстрировать своего питомца.

    «Зажировка Тимофея идёт по плану — иногда даже кажется, что он чуть свисает с любимой полочки. С каждым днем в его поступи прибавляется основательности, а в поворотах головы — ленивой солидности. И только хвост подергивается с летней бойкостью», — рассказывают в зоопарке 24 ноября.

    «Фонтанка» уже писала, как животные готовятся к зиме. Среди них был и Тимофей.

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