Зажировка идёт по плану. Любуйтесь Тимофеем и любите свой вес

Видео, которое должно хоть немного примирить с собой и миром тех дам, которые беспокоятся о лишнем весе. Манул Тимофей толстеет, и это очень хорошо. Сотрудники Московского зоопарка не устают демонстрировать своего питомца.
«Зажировка Тимофея идёт по плану — иногда даже кажется, что он чуть свисает с любимой полочки. С каждым днем в его поступи прибавляется основательности, а в поворотах головы — ленивой солидности. И только хвост подергивается с летней бойкостью», — рассказывают в зоопарке 24 ноября.
«Фонтанка» уже писала, как животные готовятся к зиме. Среди них был и Тимофей.