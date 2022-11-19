Манулы распушились и отъелись – значит, скоро зима. Посмотрите, как животные встречают первый снег

Брутальные манулы, их маленькие манулята и веселые альпаки – все радуются первому снегу. В Петербурге его еще не так много, но зоопарки других городов уже активно делятся забавными видео.
Ролик со своими питомцами 18 ноября опубликовала пресс-служба Городской фермы на ВДНХ в Москве. Маленькая альпака весело прыгает по загону – отмечает первый в жизни снег.
Не отстают и жители Московского зоопарка. Водяной житель, похожий на моржа, проходит тренинг – несмотря на снегопад. Он выполняет задания специалиста: подпрыгивает, делает развороты и хлопает ластами, а в награду получает лакомства. Такие тренинги проводят каждый день, чтобы осмотреть животных, подготовить их к возможным медицинским процедурам и наладить коммуникацию с киперами.
В том же зверинце встречает снег и манул Тимофей. Зима ему к лицу: он больше не выглядит как «несерьезный, легковесный кот», а проявляет брутальность. «На снегу он – истинный манул, обитатель суровых степей», – восхищаются сотрудники.
Хорошо себя чувствуют и новосибирские манулы. «Распушились и отъелись – явно готовы к зиме», – отмечают в NGS.RU. Дикая кошка Мия учит дочку Снежинку точить когти, причем обе, судя по весу, уже готовы к зиме.