Манулы распушились и отъелись – значит, скоро зима. Посмотрите, как животные встречают первый снег

Брутальные манулы, их маленькие манулята и веселые альпаки – все радуются первому снегу. В Петербурге его еще не так много, но зоопарки других городов уже активно делятся забавными видео.



Ролик со своими питомцами 18 ноября опубликовала пресс-служба Городской фермы на ВДНХ в Москве. Маленькая альпака весело прыгает по загону – отмечает первый в жизни снег.