Жирок и шуба. Чему стоит поучиться у зверей из Московского зоопарка перед зимой?

Московский зоопарк показал, как его пушистые жители отреагировали на резкие изменения погоды. Пережить холод им помогает звериная дальновидность: отращённые шубки, наеденный жирок и заранее утеплённые жилища.
В пресс-службе зверинца 22 ноября поделились подробностями из жизни обитателей. Сырую погоду, рассказывают там, с радостью приняли рыси, пума Габриель, панды Жуи и Диндин, росомаха Крендель, хищные птицы, журавли и ластоногие.
предоставлено Московским зоопарком
Есть и те, кто сегодня пожелал остаться в укрытии. Например, манул Тимофей. Это неожиданно, потому что кошачий отлично подготовлен к морозам: у него густая шерсть, да и осенняя зажировка прошла успешно. К вечеру его всё же надеются увидеть снаружи: ужин он никогда не пропускает.
Дальневосточный леопард Мизер между тем во вторник предпочитал больше лежать на тёплой соломе под навесом, чем двигаться. Хотя, как отмечают в зоопарке, животное стойко переносит низкие температуры.