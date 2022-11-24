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    На дорогах будет очень сложно, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу

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    В Петербурге завтра ожидается ухудшение погодных условий, сообщает 24 ноября городское ГУ МЧС.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 ноября в городе на дорогах местами ожидается гололедица.

    «Фонтанка» рассказывала, что на погоду сейчас влияет антициклон. Существенных осадков сегодня и в ближайшие два дня не ожидается, а температура будет понижаться.

    Гололедный кошмар пережили на этой неделе регионы центральной части России. В частности, в Москве задерживали самолеты и электрички. Сегодня возможность формирования ледяных дождей сохраняется в Брянской и Белгородской областях и на западе Воронежской. В пятницу это явление затронет Брянскую, Калужскую и Тульскую области, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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