На дорогах будет очень сложно, предупреждает ГУ МЧС по Петербургу

В Петербурге завтра ожидается ухудшение погодных условий, сообщает 24 ноября городское ГУ МЧС.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 25 ноября в городе на дорогах местами ожидается гололедица.



«Фонтанка» рассказывала, что на погоду сейчас влияет антициклон. Существенных осадков сегодня и в ближайшие два дня не ожидается, а температура будет понижаться.



Гололедный кошмар пережили на этой неделе регионы центральной части России. В частности, в Москве задерживали самолеты и электрички. Сегодня возможность формирования ледяных дождей сохраняется в Брянской и Белгородской областях и на западе Воронежской. В пятницу это явление затронет Брянскую, Калужскую и Тульскую области, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

