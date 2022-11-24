Мороз набирает силу. Минус 5 градусов в Петербурге ощущаются как минус 11

К нам пришёл антициклон, правда, это не означает, что весь день будет светить солнце.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября в Петербурге без существенных осадков, ветер умеренный, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 4–6 градусов.

