Мороз набирает силу. Минус 5 градусов в Петербурге ощущаются как минус 11

К нам пришёл антициклон, правда, это не означает, что весь день будет светить солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября в Петербурге без существенных осадков, ветер умеренный, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 4–6 градусов.
Регион находится под влиянием периферии антициклона, надвигающегося с севера, что обещает облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Яндекс.Погода» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 24 ноября за 15 лет наблюдений: минус 5 будет ощущаться как минус 11 при повышенной влажности воздуха — 81 %. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 24 ноября выдалось в 1988 году, минус 16 днём, а самое тёплое — в 1979 году, плюс 8.
В ближайшие дни похолодание продолжится.