Дело о смертельном пожаре у трёх вокзалов в Москве прирастает фигурантами. Двое под домашним арестом

В Москве суд определил под домашний арест специалиста по охране труда Владимира Коновалова и владельца ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка, на складе которого при пожаре погибли семеро. Следствие рассчитывало, что к ним отнесутся строже.



Об избрании меры пресечения фигурантам 23 ноября сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Коновалова и Мачелюка отправили под домашний арест на два месяца.

Третьим фигурантом дела о нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло смерть более двух человек, стала экс-гендиректор «Ново Флоре» Анна Мачелюк. Её суд ограничил запретом определённых действий.