Дело о смертельном пожаре у трёх вокзалов в Москве прирастает фигурантами. Двое под домашним арестом

В Москве суд определил под домашний арест специалиста по охране труда Владимира Коновалова и владельца ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка, на складе которого при пожаре погибли семеро. Следствие рассчитывало, что к ним отнесутся строже.
Об избрании меры пресечения фигурантам 23 ноября сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. Коновалова и Мачелюка отправили под домашний арест на два месяца.
Третьим фигурантом дела о нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло смерть более двух человек, стала экс-гендиректор «Ново Флоре» Анна Мачелюк. Её суд ограничил запретом определённых действий.
Всем троим предъявлено обвинение. Санкции третьей части статьи 219 УК предусматривают до 7 лет лишения свободы. ТАСС пишет, что следствие просило для Владимира Коновалова, отвечающего за охрану труда и пожарную безопасность, и Антона Мачелюка, арендовавшего сгоревшие помещения, стражу.
Цветочный склад на Комсомольской площади за Ленинградским и Ярославским вокзалом загорелся 20 ноября. Огонь распространился на 2,5 тыс. квадратных метров, частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Следственный комитет показывал, как здание выглядело на следующее утро. Погибли семь человек, среди них иностранец.
Случившееся квалифицировали по двум статьям: нарушение требований пожарной безопасности (219 УК) и оказание небезопасных услуг (238 УК). Расследование продолжается.