    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, вос

    767мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur62.45

    СК показал завалы на цветочном складе в Москве, под которыми погибли люди

    3383
    2 комментария
    Кадр из видео СК РФ
    Кадр из видео СК РФ
    ПоделитьсяПоделиться

    Как выглядит сгоревший цветочный склад в центре Москвы, показывает 21 ноября Следственный комитет.

    СК РФ

    На видео в телеграм-канале те самые завалы, под которыми находили погибших: металлические листы, остовы конструкций, всё чёрное от копоти. Несколько помещений — становится понятно, почему людям было сложно выбраться оттуда.

    Пожар на Комсомольской площади начался около 15 часов 20 ноября. Огонь охватил 2 500 кв. м, перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. Семь человек удалось спасти, ещё семеро погибли. По предварительным данным, один из них гражданин Таджикистана, остальные — россияне. В тушении участвовали больше 40 машин и даже пожарный поезд. Причиной возгорания, по одной из версий, стал обогреватель. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238, часть 3, УК РФ).

    Кадр из видео СК РФ
    Кадр из видео СК РФ

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close