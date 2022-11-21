СК показал завалы на цветочном складе в Москве, под которыми погибли люди

Как выглядит сгоревший цветочный склад в центре Москвы, показывает 21 ноября Следственный комитет.
СК РФ
На видео в телеграм-канале те самые завалы, под которыми находили погибших: металлические листы, остовы конструкций, всё чёрное от копоти. Несколько помещений — становится понятно, почему людям было сложно выбраться оттуда.
Пожар на Комсомольской площади начался около 15 часов 20 ноября. Огонь охватил 2 500 кв. м, перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. Семь человек удалось спасти, ещё семеро погибли. По предварительным данным, один из них гражданин Таджикистана, остальные — россияне. В тушении участвовали больше 40 машин и даже пожарный поезд. Причиной возгорания, по одной из версий, стал обогреватель. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238, часть 3, УК РФ).