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    На цветочном складе в центре Москвы — уже семь погибших

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    Фото: Артем Устюжанин/MSK1.RU
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    Жертв пожара на цветочном складе в центре Москвы стало больше. «Подтверждена гибель семи человек», — сообщил 21 октября РИА Новости источник в экстренных службах.

    По данным СК, пожар начался в двух отдельных зданиях общей площадью 2500 квадратных метров из-за «ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238, часть 3, УК РФ).

    Фото: Артем Устюжанин/MSK1.RU
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    В воскресенье днём загорелось двухэтажное кирпичное здание на станции Москва-Ленинградская по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Локализовали пожар в 18:20, с открытым горением удалось справиться к 22:03, а в 23:55 была дана полная локализация. На месте работали 42 единицы техники и 121 сотрудник МЧС, задействовали специальный поезд. На фотографиях MSK1.RU видно, насколько сильным было задымление. По одной из версий, аварийный режим работы электросетей спровоцировал нагревательный прибор.

    Фото: Артем Устюжанин/MSK1.RU
    Фото: Артем Устюжанин/MSK1.RU

    Жена мужчины, который приехал на склад, чтобы купить ёлки, сообщала на месте, что не может найти мужа. Его машина так и осталась стоять на парковке. Личности погибших установит экспертиза. Семерых человек, которые закрылись в холодильнике с началом пожара, удалось спасти.

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