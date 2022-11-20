Погибших в пожаре на площади трех вокзалов пятеро, еще одного ищут. Названы возможные причины

Сотрудники МЧС разбирая завалы на сгоревшем в центре Москвы складе нашли тела еще трех погибших. Всего может быть шесть жертв.
О найденных телах сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Всего жертв может быть шесть — двоих нашли ранее, судьба еще одного пока не установлена.
Вероятной версией называется нагревательный прибор, работа которого вызвала аварийный режим работы электросетей.
Пожар начался примерно в три часа дня 20 ноября на складе возле Комсомольской площади, где можно было купить цветы и горшечные растения.
Жена мужчины, который приехал на склад, чтобы купить елки, сообщала на месте, что не может найти мужа. Его машина так и осталась стоять на парковке. Личности погибших установит экспертиза. Семерых человек, которые закрылись в холодильнике с началом пожара, удалось спасти.