Погибших в пожаре на площади трех вокзалов пятеро, еще одного ищут. Названы возможные причины

Сотрудники МЧС разбирая завалы на сгоревшем в центре Москвы складе нашли тела еще трех погибших. Всего может быть шесть жертв.

О найденных телах сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Всего жертв может быть шесть — двоих нашли ранее, судьба еще одного пока не установлена.

Вероятной версией называется нагревательный прибор, работа которого вызвала аварийный режим работы электросетей.

Пожар начался примерно в три часа дня 20 ноября на складе возле Комсомольской площади, где можно было купить цветы и горшечные растения.