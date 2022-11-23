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    За новыми регионами России закрепили коды на госномерах машин

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    МВД РФ опубликовало приказ о закреплении кодов на госномерах автомобилей для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Документ появился 23 ноября на портале правовой информации.

    Так, машины из ДНР будут ездить с кодом 80, из ЛНР — 81, Херсонской области — 84, а из Запорожской — 85.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что власти Петербурга определились, сколько денег они будут давать переселенцам из Херсона на покупку жилья. Мы показали, какие квартиры они смогут приобрести.

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