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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ заявило, что в Крыму за сутки сбили пять беспилотников

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    Силы ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и города Севастополь. Об этом 23 ноября рассказали в Минобороны РФ.

    «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сказано в сообщении.

    О борьбе ПВО с беспилотниками в Севастополе накануне вечером сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Целью атаки он называл Балаклавскую ТЭС. По его словам, два аппарата были сбиты на подлете к станции, а еще три — над акваторией Черного моря.

    После заявления властей о работе системы противовоздушной обороны на час приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Перевозку пассажиров оперативно возобновили.

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