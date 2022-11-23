Минобороны РФ заявило, что в Крыму за сутки сбили пять беспилотников

Силы ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и города Севастополь. Об этом 23 ноября рассказали в Минобороны РФ.



«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сказано в сообщении.



О борьбе ПВО с беспилотниками в Севастополе накануне вечером сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Целью атаки он называл Балаклавскую ТЭС. По его словам, два аппарата были сбиты на подлете к станции, а еще три — над акваторией Черного моря.

