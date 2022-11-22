Глава Севастополя: Над Чёрным морем сбиты три беспилотника, ещё два летели к Балаклавской ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал Балаклавскую ТЭС целью атаки украинских беспилотников 22 ноября. Два дрона сбили на подлёте к электростанции.
Атаки ещё трёх беспилотников над акваторией Чёрного моря отразил флот. Пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — рассказал об обстановке в городе Развожаев.
После заявления властей о работе системы противовоздушной обороны на час приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Перевозку пассажиров оперативно возобновили.