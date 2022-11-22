    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.66eur62.18

    Глава Севастополя: Над Чёрным морем сбиты три беспилотника, ещё два летели к Балаклавской ТЭС

    1535
    3 комментария

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал Балаклавскую ТЭС целью атаки украинских беспилотников 22 ноября. Два дрона сбили на подлёте к электростанции.

    Атаки ещё трёх беспилотников над акваторией Чёрного моря отразил флот. Пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.

    «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — рассказал об обстановке в городе Развожаев.

    После заявления властей о работе системы противовоздушной обороны на час приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Перевозку пассажиров оперативно возобновили.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close