В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Там идёт атака дронов

В Севастополе внепланово поставили на паузу движение морского пассажирского транспорта 22 ноября. Службы организуют компенсационный маршрут.
Об остановке морского транспорта пассажиров предупредила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. «На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в официальном телеграм-канале дирекции.
Изменение в маршруте катеров совпало с заявлением губернатора Михаила Развожаева об атаке беспилотников. Он отметил, что в городе работают дежурные силы противовоздушной обороны, по предварительной информации, два дрона уже сбиты.
Обновление от 20:40:
Движение пассажирского морского транспорта, поставленное на паузу в половине восьмого часа вечера, восстановили через час. В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что катера и паром отправляются по расписанию.