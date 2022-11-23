Погода и бережливость. В Молдавии объяснили, почему получили через Украину меньше газа, чем должны были

«Молдовагаз» на время оставил излишки российского газа на Украине, чтобы избежать его дефицита во второй половине ноября. Об этом 23 ноября заявил глава компании Вадим Чебан.



По его словам, в первой половине месяца разница в объемах купленного и поставленного Молдавии газа была существенной, так как средняя температура воздуха была выше нормы, из-за чего отопительный сезон в стране начали позже. «Молдовагаз» не мог «сдать на хранение» невостребованный газ потребителям, а отказ от него мог бы привести к невосполнимому дефициту во второй половине ноября.

