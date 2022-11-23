    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    762мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.66eur62.18

    Погода и бережливость. В Молдавии объяснили, почему получили через Украину меньше газа, чем должны были

    352
    1 комментарий

    «Молдовагаз» на время оставил излишки российского газа на Украине, чтобы избежать его дефицита во второй половине ноября. Об этом 23 ноября заявил глава компании Вадим Чебан.

    По его словам, в первой половине месяца разница в объемах купленного и поставленного Молдавии газа была существенной, так как средняя температура воздуха была выше нормы, из-за чего отопительный сезон в стране начали позже. «Молдовагаз» не мог «сдать на хранение» невостребованный газ потребителям, а отказ от него мог бы привести к невосполнимому дефициту во второй половине ноября.

    «Определенная часть газа временно осталась в сетях Оператора передающих сетей Украины и была отражена на ОБС ТМС «Алексеевка» и «Гребеники», – пишет Чебан в своем телеграм-канале.

    Ранее в среду вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «осевшие» на Украине объемы российского газа являются резервами страны и просто хранятся там и в Румынии.

    «Газпром» с 1 октября из-за технических проблем сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30%, до 5,7 млн куб. м (республике необходимо 8,06 млн куб. м в сутки). Дефицит поставок газа в страну в ноябре достиг 51%. Молдавия была вынуждена сократить потребление газа и его поставки в приднестровский регион.

    22 ноября в «Газпроме» заявили, что часть российского газа для Молдавии осела на Украине, через территорию которой проходит транзит. Компания пригрозила сократить поставки, если транзитный дисбаланс сохранится. Украина отрицает это и утверждает, что транзит проходит в полном объеме.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close