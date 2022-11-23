Погода и бережливость. В Молдавии объяснили, почему получили через Украину меньше газа, чем должны были

«Молдовагаз» на время оставил излишки российского газа на Украине, чтобы избежать его дефицита во второй половине ноября. Об этом 23 ноября заявил глава компании Вадим Чебан.
По его словам, в первой половине месяца разница в объемах купленного и поставленного Молдавии газа была существенной, так как средняя температура воздуха была выше нормы, из-за чего отопительный сезон в стране начали позже. «Молдовагаз» не мог «сдать на хранение» невостребованный газ потребителям, а отказ от него мог бы привести к невосполнимому дефициту во второй половине ноября.
«Определенная часть газа временно осталась в сетях Оператора передающих сетей Украины и была отражена на ОБС ТМС «Алексеевка» и «Гребеники», – пишет Чебан в своем телеграм-канале.
Ранее в среду вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «осевшие» на Украине объемы российского газа являются резервами страны и просто хранятся там и в Румынии.
«Газпром» с 1 октября из-за технических проблем сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30%, до 5,7 млн куб. м (республике необходимо 8,06 млн куб. м в сутки). Дефицит поставок газа в страну в ноябре достиг 51%. Молдавия была вынуждена сократить потребление газа и его поставки в приднестровский регион.
22 ноября в «Газпроме» заявили, что часть российского газа для Молдавии осела на Украине, через территорию которой проходит транзит. Компания пригрозила сократить поставки, если транзитный дисбаланс сохранится. Украина отрицает это и утверждает, что транзит проходит в полном объеме.