Украина отрицает «оседание» в стране российского газа для Молдавии

Российский газ, поставляемый через Украину, доходит до Молдавии. Об этом 22 ноября заявил «Оператор ГТС Украины», пишет ТАСС.



В компании сообщили, что все объемы газа были приняты на точке входа «Суджа», были переданы в точках выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме. «Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», — заявляет ОГТСУ.



При этом украинская сторона считает, что «Газпром» якобы пытается лишить Кишинев возможности использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа, а также заблокировать виртуальный реверс, который Молдавия использует с сентября 2022 года.

