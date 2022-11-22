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    Украина отрицает «оседание» в стране российского газа для Молдавии

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    Российский газ, поставляемый через Украину, доходит до Молдавии. Об этом 22 ноября заявил «Оператор ГТС Украины», пишет ТАСС.

    В компании сообщили, что все объемы газа были приняты на точке входа «Суджа», были переданы в точках выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме. «Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», — заявляет ОГТСУ.

    При этом украинская сторона считает, что «Газпром» якобы пытается лишить Кишинев возможности использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа, а также заблокировать виртуальный реверс, который Молдавия использует с сентября 2022 года.

    Ранее в «Газпроме» заявили, что часть российского газа для Молдавии осела на Украине, через территорию которой проходит транзит. Компания пригрозила сократить поставки, если транзитный дисбаланс сохранится.

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