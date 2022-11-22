«Газпром» заявил, что газ для Молдавии осел на Украине

Российский газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям, застрял на Украине. «Газпром» фиксирует оседание «голубого топлива» в этой стране, сообщает 22 ноября пресс-служба компании.



Там отметили, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.



«Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — сообщают в «Газпроме».

