«Газпром» заявил, что газ для Молдавии осел на Украине

Российский газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям, застрял на Украине. «Газпром» фиксирует оседание «голубого топлива» в этой стране, сообщает 22 ноября пресс-служба компании.
Там отметили, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.
«Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — сообщают в «Газпроме».
Компания добавила, что если транзитный дисбаланс сохранится, то с 28 ноября «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.
21 ноября «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Сейчас компания подает через ГИС «Суджа» для Молдавии 42,9 млн куб. м газа в сутки.