    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    «Газпром» заявил, что газ для Молдавии осел на Украине

    2543
    3 комментария

    Российский газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям, застрял на Украине. «Газпром» фиксирует оседание «голубого топлива» в этой стране, сообщает 22 ноября пресс-служба компании.

    Там отметили, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.

    «Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — сообщают в «Газпроме».

    Компания добавила, что если транзитный дисбаланс сохранится, то с 28 ноября «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

    21 ноября «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Сейчас компания подает через ГИС «Суджа» для Молдавии 42,9 млн куб. м газа в сутки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close