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    Суд в Петербурге лишил праздников петербурженку, подозреваемую в убийстве новорожденной девочки

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    Куйбышевский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ксении Солдатовой, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 ноября, тело младенца нашли во дворе дома 30 по улице Достоевского рано утром 20 ноября.

    20-летняя петербурженка, которая родила её в коммуналке на пятом этаже доме, уверяла, что девочка родилась мертвой, и она в шоке выбросила её в окно.

    Однако позже эксперты установили, что ребенок умер от травм, полученных при падении.

    Позже, как сообщает пресс-служба, и сама Солдатова изменила показания и подтвердила, что ребенок подавал признаки жизни, в том числе в тот момент, когда она выкидывала его из окна.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил женщину под стражу до 20 января 2023 года.

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