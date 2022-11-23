Суд в Петербурге лишил праздников петербурженку, подозреваемую в убийстве новорожденной девочки

20-летняя петербурженка, которая родила её в коммуналке на пятом этаже доме, уверяла, что девочка родилась мертвой, и она в шоке выбросила её в окно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 ноября, тело младенца нашли во дворе дома 30 по улице Достоевского рано утром 20 ноября.

Однако позже эксперты установили, что ребенок умер от травм, полученных при падении.

Позже, как сообщает пресс-служба, и сама Солдатова изменила показания и подтвердила, что ребенок подавал признаки жизни, в том числе в тот момент, когда она выкидывала его из окна.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил женщину под стражу до 20 января 2023 года.

