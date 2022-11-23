Суд в Петербурге лишил праздников петербурженку, подозреваемую в убийстве новорожденной девочки

Куйбышевский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Ксении Солдатовой, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 ноября, тело младенца нашли во дворе дома 30 по улице Достоевского рано утром 20 ноября.
20-летняя петербурженка, которая родила её в коммуналке на пятом этаже доме, уверяла, что девочка родилась мертвой, и она в шоке выбросила её в окно.
Однако позже эксперты установили, что ребенок умер от травм, полученных при падении.
Позже, как сообщает пресс-служба, и сама Солдатова изменила показания и подтвердила, что ребенок подавал признаки жизни, в том числе в тот момент, когда она выкидывала его из окна.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил женщину под стражу до 20 января 2023 года.