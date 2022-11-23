Найденную на Муринской дороге женщину забили ногами по голове. Её обидчик может избежать тюрьмы

В деле о смертельном избиении из-за отказа во взаимности в Красногвардейском районе появляется все больше ужасающих подробностей.



Эксперты уверены, что 33-летнюю москвичку, тело которой нашли в лесу за остановкой на Муринской дороге, били ногами по голове не менее 30 раз, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября.



Задержанный по горячим следам подозреваемый 23-летний местный житель, по предварительной информации, состоит на учете в ПНД. Несколько месяцев назад его наказывали за агрессию к двери алкогольного магазина на Муринской дороге. Он барабанил по ней ногами и руками и в итоге разбил. Суд наказал его тремя сутками ареста.

