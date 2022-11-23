Найденную на Муринской дороге женщину забили ногами по голове. Её обидчик может избежать тюрьмы

В деле о смертельном избиении из-за отказа во взаимности в Красногвардейском районе появляется все больше ужасающих подробностей.
Эксперты уверены, что 33-летнюю москвичку, тело которой нашли в лесу за остановкой на Муринской дороге, били ногами по голове не менее 30 раз, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября.
Задержанный по горячим следам подозреваемый 23-летний местный житель, по предварительной информации, состоит на учете в ПНД. Несколько месяцев назад его наказывали за агрессию к двери алкогольного магазина на Муринской дороге. Он барабанил по ней ногами и руками и в итоге разбил. Суд наказал его тремя сутками ареста.
А в 2019 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за нападение и оскорбление представителя власти.
Ночь он провел в камере. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.
Тело женщины с окровавленным лицом нашли рано утром в районе Муринской дороги после звонка мужчины. Он сообщил, что гулял с собаками и нашел погибшую. Сотрудники полиции оперативно установили личность мертвой женщины — оказалось, что она приехала из Москвы и вела асоциальный образ жизни. После этого был задержан нашедший её тело. Как полагает следствие, именно к нему в гости приехала дама. После застолья он взялся её проводить, а по пути оказывал настойчивые знаки внимания. Не получив взаимности, так разъярился, что начал избивать. После того как женщина перестала дышать, он якобы испугался и вызвал полицию, чтобы отвести от себя подозрения, при этом назвал чужое имя.