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    Боевые действия на Украине

    Под Белгородом супружеская пара подорвалась на боеприпасе. Оба погибли

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    В Белгородской области — снова погибшие. В приграничном с Украиной селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца.

    Как сообщил 22 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков, сейчас проводятся следственные мероприятия, в том числе выясняется, как эти люди там оказались, ведь в муниципалитете с 27 октября действует режим ЧС, а значит, в это село приезжать было нельзя.

    Telegram-канал Baza писал, что погибшие в Староселье 67-летний мужчина и его 63-летняя супруга наехали на боеприпас на автомобиле, в результате чего произошел взрыв.

    Ранее во вторник Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле города Шебекино. Дневной обстрел пришелся в основном на территорию госпиталя ветеранов войн.

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