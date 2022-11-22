    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    762мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Губернатор Гладков: При обстреле Шебекино погибла мирная жительница

    2246
    3 комментария

    При обстреле города Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Об этом 22 ноября в своем телеграм-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, медики постарались оказать пострадавшей необходимую помощь, однако она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

    Глава региона отметил, что дневной обстрел пришелся в основном на территорию Госпиталя ветеранов войн. Пострадавших нет. Снаряды повредили фасад, выбито несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод.

    «Фонтанка» писала, что в Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту из-за напряженной обстановки в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков 22 ноября опубликовал фотографии с места строительства.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close