Губернатор Гладков: При обстреле Шебекино погибла мирная жительница

При обстреле города Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Об этом 22 ноября в своем телеграм-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, медики постарались оказать пострадавшей необходимую помощь, однако она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Глава региона отметил, что дневной обстрел пришелся в основном на территорию Госпиталя ветеранов войн. Пострадавших нет. Снаряды повредили фасад, выбито несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод.