Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год

Государственная программа льготного автокредитования в России продлена еще на год. Об этом 22 ноября рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.



В 2022 году подать заявление на получение субсидии на покупку автомобиля можно до 20 декабря, а срок выдачи кредитов продлен до 19 декабря. Затем действие программы возобновят с 1 января 2023 года.