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    Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год

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    Государственная программа льготного автокредитования в России продлена еще на год. Об этом 22 ноября рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

    В 2022 году подать заявление на получение субсидии на покупку автомобиля можно до 20 декабря, а срок выдачи кредитов продлен до 19 декабря. Затем действие программы возобновят с 1 января 2023 года.

    На начало ноября, по данным Минпромторга, по госпрограмме продали 34 131 автомобиль, а общий объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. При этом бюджет программы на текущий год равен 9,7 миллиарда рублей. Ожидается, что по ней будет продано не менее 50 тысяч машин.

    Действие программ льготного автокредитования и лизинга в России было возобновлено в июле. Их общий бюджет составил 20,7 миллиарда рублей. По льготному кредиту можно приобрести все модели марок УАЗ, LADA и ГАЗ 2022 года выпуска стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute. Причем на последние скидка повышенная — 35 %. Ранее Минпромторг также заявлял о планах расширить программу льготного автокредитования, включив в нее пенсионеров и военнослужащих.

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