Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год

Государственная программа льготного автокредитования в России продлена еще на год. Об этом 22 ноября рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.
В 2022 году подать заявление на получение субсидии на покупку автомобиля можно до 20 декабря, а срок выдачи кредитов продлен до 19 декабря. Затем действие программы возобновят с 1 января 2023 года.
На начало ноября, по данным Минпромторга, по госпрограмме продали
Действие программ льготного автокредитования и лизинга в России было возобновлено в июле. Их общий бюджет составил 20,7 миллиарда рублей. По льготному кредиту можно приобрести все модели марок УАЗ, LADA и ГАЗ 2022 года выпуска стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute. Причем на последние скидка повышенная —