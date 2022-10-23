В программу льготного автокредитования в России включат военнослужащих и пенсионеров

Минпромторг РФ планирует расширить программу льготного автокредитования уже в 2022 году, включив в нее пенсионеров и военнослужащих. Об этом 23 октября сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — цитирует Мантурова РИА Новости.
Ранее с такой инициативой выступил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он отмечал, что сейчас на авторынке фиксируется резкая просадка спроса и необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто сейчас откладывает покупку автомобиля.
Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены — скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.