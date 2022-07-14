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    На электромобили тоже. Минпромторг стимулирует спрос на отечественные авто скидками

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    Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга для стимулирования спроса на автомобили. Их общий бюджет составит 20,7 миллиарда рублей, сообщает 14 июля пресс-служба министерства.

    Согласно условиям, в программе будут задействованы все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ стоимостью до 2 миллионов рублей и электромобили марки Evolute. Бюджетная скидка составит до 25 % от стоимости машины для Дальневосточного федерального округа и до 20 % для остальных субъектов РФ, базовая — 10 % (не более 500 тысяч рублей).

    На электроавтомобили распространят повышенную скидку — 35 % (не более 925 тысяч рублей).

    Уточняется, что банки и лизинговые организации уже подтвердили готовность обеспечить запуск к концу июля. Как ожидают в министерстве, продажи в рамках программы суммарно составят не менее 77 тысяч автомобилей.

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