Петербуржцам запретят добывать березовый сок и вырезать надписи на деревьях

Нельзя будет сбрасывать снег с крыши, не защитив кусты. Нельзя делать из участков свои огороды и розарии, запрещено вырезать на коре деревьев различные надписи, складировать среди насаждений материалы и конструкции.

К примеру, вне закона будет добыча березового сока, подвешивание гамаков, качелей и веревок для сушки белья.

Смольный 22 ноября опубликовал на своем сайте проект постановления, согласно которому жителям Петербурга запретят делать некоторые вещи на территориях с зелеными насаждениями.

За эти и другие нарушения гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 30 тысяч, юрлицам — от 50 до 500 тысяч рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.