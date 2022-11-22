Колесов: Сейчас в Петербурге как будто январь, потепление откладывается

В Петербурге станет теплее, но ненадолго. О неожиданных поворотах погоды рассказывает в своём телеграм-канале 22 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



По его словам, фактическая погода сейчас опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов: вчера отклонение от нормы составило -5,4 градуса, сегодня будет примерно столько же. Норма для 22 ноября — 0 градусов.



«И тут надо понимать, что среднесуточная температура воздуха -5 гр., которая установилась сейчас, — это значения, характерные для второй половины января… Снова атмосферные процессы преподносят нам погодные сюрпризы. Из аномально жаркой погоды в начале второй декады ноября плавно перешли в холодную погоду к концу декады», — комментирует синоптик.

