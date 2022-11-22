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    Колесов: Сейчас в Петербурге как будто январь, потепление откладывается

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге станет теплее, но ненадолго. О неожиданных поворотах погоды рассказывает в своём телеграм-канале 22 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    По его словам, фактическая погода сейчас опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов: вчера отклонение от нормы составило -5,4 градуса, сегодня будет примерно столько же. Норма для 22 ноября — 0 градусов.

    «И тут надо понимать, что среднесуточная температура воздуха -5 гр., которая установилась сейчас, — это значения, характерные для второй половины января… Снова атмосферные процессы преподносят нам погодные сюрпризы. Из аномально жаркой погоды в начале второй декады ноября плавно перешли в холодную погоду к концу декады», — комментирует синоптик.

    По его словам, в среду, 23 ноября, под влиянием южного атмосферного фронта и небольшого снега в регионе станет немного теплее, но скоро снова ожидается похолодание.

    «Антициклон устойчиво стоит над ЕТР, поэтому Санкт-Петербург, находясь на его западной периферии, остается в зимней погоде. А потепление откладывается, скорее всего, на начало декабря, конечно, если в атмосфере всё сложится. Так что следим за развитием погодных процессов дальше», — резюмирует Колесов.

    Напомним, сегодня в Петербурге без существенных осадков, а вот в Москве и других областях центральной части России — сильный снег и ледяной дождь. Асфальт и деревья покрываются коркой льда.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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