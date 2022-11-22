    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Очень холодно, но снега нет. Петербург попал под влияние «Фобоса»

    6218
    2 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    Циклон «Фобос», который принёс непогоду в центральную часть России, влияет и на метеорологическую ситуацию в Петербурге.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 ноября в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днём минус 3–5 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона, врывающегося в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, в большинстве районов без существенных осадков, а небольшой снег пройдёт лишь на юге области», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

    «Яндекс.Погода» отмечает, что сегодня необычно низкая температура — и ночная, и дневная. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 5 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 22 ноября выдалось в 1964 году, минус 17 днём, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 8.

    Напомним, минувшей ночью в Петербурге действительно была зафиксирована самая низкая температура с начала осени. До этого самым холодным оказался вчерашний день.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close