Очень холодно, но снега нет. Петербург попал под влияние «Фобоса»

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона, врывающегося в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, в большинстве районов без существенных осадков, а небольшой снег пройдёт лишь на юге области», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 ноября в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днём минус 3–5 градусов.

Циклон «Фобос», который принёс непогоду в центральную часть России, влияет и на метеорологическую ситуацию в Петербурге.

В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.



«Яндекс.Погода» отмечает, что сегодня необычно низкая температура — и ночная, и дневная. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 5 до плюс 2 градусов в течение суток. Самое холодное 22 ноября выдалось в 1964 году, минус 17 днём, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 8.



Напомним, минувшей ночью в Петербурге действительно была зафиксирована самая низкая температура с начала осени. До этого самым холодным оказался вчерашний день.

