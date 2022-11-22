Ледяной дождь пришёл в Москву, впереди — аномально резкий скачок давления

Переохлаждённые осадки (замерзающие дожди) уже прошли сегодня в Домодедово, Коломне, Внуково, а также в Тульской области, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Местами идёт сильный снег, снижающий видимость до 1–1,5 км, и за пару часов кое-где уже выпало до 4–5 мм осадков.

В Москву и соседние области 22 ноября пришла непогода — сильный снег и ледяной дождь. В регион вторгся атмосферный фронт, связанный с активным балканским циклоном «Фобос».

Как передавал ТАСС , Росгидромет в столичном регионе объявил штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, который в метеорологии называют переохлаждёнными осадками. Это разновидность гололёда — прозрачные ледяные шарики размером 1–3 мм с жидким ядром (в этом отличие от града, имеющего твёрдое ядро). Ледяной дождь возникает из-за разницы температур в разных слоях атмосферы: на высоте около полутора километров снежинки попадают в теплый слой, тают, а затем ближе к земле в холодном слое снова становятся льдом. После таких осадков все поверхности покрываются коркой льда, ветви деревьев тяжелеют и обламываются.

Кроме этого, Москву ждёт резкий скачок давления. После сегодняшнего снижения до 742 мм ртутного столба в пятницу ожидается рост до аномального показателя в 756 мм при норме 748 мм, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться — на 15–18 мм ртутного столба по сравнению со средой», — рассказал Вильфанд.

