Владелец Twitter Илон Маск отложил продажу подписки Blue

Владелец компании Twitter Илон Маск предупредил, что продажа подписки Twitter Blue, которая позволяет получить галочку верификации, откладывается. Об этом он рассказал в одноимённой социальной сети 22 ноября.



По словам предпринимателя, это сделано до тех пор, пока не будет достигнута высокая степень уверенности в прекращении случаев присвоения чужих имён.



Маск также уточнил, что отметки о верификации для физических лиц и организаций, возможно, будут различаться по цветам.

