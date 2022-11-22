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    Владелец Twitter Илон Маск отложил продажу подписки Blue

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    Владелец компании Twitter Илон Маск предупредил, что продажа подписки Twitter Blue, которая позволяет получить галочку верификации, откладывается. Об этом он рассказал в одноимённой социальной сети 22 ноября.

    По словам предпринимателя, это сделано до тех пор, пока не будет достигнута высокая степень уверенности в прекращении случаев присвоения чужих имён.

    Маск также уточнил, что отметки о верификации для физических лиц и организаций, возможно, будут различаться по цветам.

    В начале ноября «Фонтанка» писала, что в соцсети Twitter начали ставить галочку «подтверждено» пользователям, которые готовы отдать 8 долларов в месяц за подписку. Это случилось спустя несколько дней после того, как Илон Маск выдвинул идею новой системы проверки пользователей.

    План подписки Twitter Blue рекламировался предпринимателем как способ борьбы с резким падением доходов от рекламы и возможность отсеивать ботов. Тогда как некоторые посчитали новшество рискованным — опция может быть использована как способ легализовать фейки, что представляет опасность перед грядущими выборами США.

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