«Власть людям». Twitter начал ставить галочку «подтверждено» за деньги

Социальная сеть Twitter начала ставить галочку «подтверждено» пользователям, которые готовы отдать 8 долларов в месяц за подписку. Это произошло буквально через несколько дней после того, как новый владелец Илон Маск выдвинул идею новой системы проверки пользователей, сообщает Bloomberg.



Агентство обратило внимание на примечание к последней версии Twitter: «Власть людям». Социальная сеть теперь готова предоставить «синюю галочку» пользователям за деньги. Так они смогут почувствовать себя «как и знаменитости, компании и политики, на которых уже подписаны».