«Власть людям». Twitter начал ставить галочку «подтверждено» за деньги

Социальная сеть Twitter начала ставить галочку «подтверждено» пользователям, которые готовы отдать 8 долларов в месяц за подписку. Это произошло буквально через несколько дней после того, как новый владелец Илон Маск выдвинул идею новой системы проверки пользователей, сообщает Bloomberg.
Агентство обратило внимание на примечание к последней версии Twitter: «Власть людям». Социальная сеть теперь готова предоставить «синюю галочку» пользователям за деньги. Так они смогут почувствовать себя «как и знаменитости, компании и политики, на которых уже подписаны».
Кроме галочки людям обещают сокращение рекламы в два раза, более длинные видео и приоритет в ответах, упоминаниях и поиске.
План подписки Twitter Blue (именно так называется новшество) рекламировался Маском, как способ борьбы с резким падением доходов от рекламы и возможность отсеивать ботов.
На фоне сокращения сотрудников и грядущих выборов в США хейтеры называют подобное решение рискованным – опция может быть использована в качестве способа легализовать фейки. Маск в ответ заявил, что полагаться на платежную систему и Apple или Android - гораздо лучший способ обеспечить проверку.