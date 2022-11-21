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    «Мы же недавно виделись, обнимались...» Моргенштерн* ответил Бузовой, которая назвала его предателем родины

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    Рэпер Моргенштерн* ответил на заявление певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая назвала его предателем родины. Реакция появилась 21 ноября в его социальных сетях.

    «Так мы же недавно в аэропорту виделись, обнимались… Как я за пару месяцев предателем-то стал?», — написал он.

    Ранее Ольга Бузова сказала, что рэпер якобы предал родину, и поэтому больше она его не слушает.

    В конце октября «Фонтанка» сообщала, что Бузова посетила ДНР. Видео с ней появились в местных пабликах. Глава администрации Амвросиевского района Игорь Бызов уточнил, что она привезла партию гумпомощи вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).

    В ноябре 2021 года рэпер Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а после — в ОАЭ. Его переезд происходил на фоне заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что артист якобы торгует наркотиками.

    *Внесён Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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