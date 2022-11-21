Ольга Бузова назвала Моргенштерна* предателем родины

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что рэпер Моргенштерн* предал родину, а потому она его не слушает. Видеозапись, на которой она об этом говорит, 21 ноября распространилась в социальных сетях.

«Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал родину», — сказала Бузова.

Напомним, в ноябре 2021 года рэпер Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а после — в ОАЭ. Его переезд происходил на фоне заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что артист якобы торгует наркотиками.

В конце октября стало известно, что Бузова посетила ДНР. Видео с ней появились в местных пабликах. Глава администрации Амвросиевского района Игорь Бызов уточнил, что она привезла партию гумпомощи вместе с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ).