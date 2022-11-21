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    «У нас нет перечня запрещенных слов». В РКН заявили, что не требовали у «Муз-ТВ» заглушить «войну»

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    Роскомнадзор не уведомлял телеканалы о необходимости заглушить слово «война» в музыкальных композициях. Об этом 21 ноября сообщил ТАСС замглавы ведомства Вадим Субботин.

    По его словам, у РКН «нет перечня запрещенных слов», кроме мата. Ведомство, говорит Субботин, иногда проводит «профилактические мероприятия», но не в данном случае.

    «Фонтанка» накануне писала, что телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» во время выступления певицы Zivert в программе «Битва поколений». На строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» звук на соответствующих словах убрали.

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