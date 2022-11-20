«Муз-ТВ» заглушил слово «война» в песне группы «Гости из будущего»

Телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» во время выступления певицы Zivert в программе «Битва поколений». Выпуск от 19 ноября опубликован на YouTube.
Zivert исполняла кавер на песню группы «Гости из будущего» «Всё решено». На строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» звук на соответствующих словах убрали.
Ведущий программы Константин Анисимов причины такого решения изданию «Подъем» комментировать не стал, посоветовав обратиться в пресс-службу канала.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал МУЗ-ТВ
На звонок корреспондента «Фонтанки» в «Муз-ТВ» не ответили.