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    «Муз-ТВ» заглушил слово «война» в песне группы «Гости из будущего»

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    Телеканал «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» во время выступления певицы Zivert в программе «Битва поколений». Выпуск от 19 ноября опубликован на YouTube.

    Zivert исполняла кавер на песню группы «Гости из будущего» «Всё решено». На строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» звук на соответствующих словах убрали.

    Ведущий программы Константин Анисимов причины такого решения изданию «Подъем» комментировать не стал, посоветовав обратиться в пресс-службу канала.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал МУЗ-ТВ

    На звонок корреспондента «Фонтанки» в «Муз-ТВ» не ответили.

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