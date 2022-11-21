Сбежавшего из зоны боевых действий «уставшего» контрактника осудили на год условно

Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении контрактника Михаила Гурьянова, который самовольно покинул воинскую часть на территории проведения спецоперации и спустя почти два месяца был задержан на «гражданке». Решение опубликовано на сайте суда, на него 21 ноября обратили внимание псковские СМИ.



Суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении места службы продолжительностью больше месяца (ч. 4 ст. 337 УК РФ). Из материалов дела следует, что 6 апреля рядовой Гурьянов сбежал из расположения войсковой части без уважительных причин и отсутствовал на службе до 25 мая — до тех пор, пока сотрудники военной комендатуры не задержали его в Пскове.

