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    Сбежавшего из зоны боевых действий «уставшего» контрактника осудили на год условно

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    Псковский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении контрактника Михаила Гурьянова, который самовольно покинул воинскую часть на территории проведения спецоперации и спустя почти два месяца был задержан на «гражданке». Решение опубликовано на сайте суда, на него 21 ноября обратили внимание псковские СМИ.

    Суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении места службы продолжительностью больше месяца (ч. 4 ст. 337 УК РФ). Из материалов дела следует, что 6 апреля рядовой Гурьянов сбежал из расположения войсковой части без уважительных причин и отсутствовал на службе до 25 мая — до тех пор, пока сотрудники военной комендатуры не задержали его в Пскове.

    Сам Гурьянов в ходе судебного заседания заявил, что покинул часть, так как «решил отдохнуть». Его командировка началась 29 января.

    Не усмотрев оснований для применения более жёсткой статьи УК РФ, учитывая раскаяние Гурьянова и полное признание им своей вины, а также то, что он участвовал в боевых действиях, суд назначил наказание в виде условного срока в 1 год.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала ещё одну историю, о мобилизованном петербуржце, который сбежал с передовой, но позже пришёл с повинной.

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