Исторический дом Сабаевых-Замятиных продан на торгах за 132 млн рублей

Петербургский предприниматель Ян Бобрышев приобрел дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, 56, следует из итогового протокола торгов, состоявшихся 21 ноября. Бизнесмен известен сохранением и воссозданием исторических зданий.
Город выставил на торги здание площадью 1632,2 кв.м и участок, на котором оно находится, площадью 3877 кв.м. Начальная цена лота составила 132 млн рублей. Она же стала итоговой.
Трехэтажный дом 1875 года постройки не является памятником. В 1990-е годы его расселили и начали ремонтировать и в процессе надстроили четвертый этаж, но работы не закончили. Смольный в разные годы объявлял о планах приспособить здание под общежитие для гимнасток, спорткомплекс, музыкальный фонд, но планы не были реализованы. В 2021 году московская компания «МВ–Проект» предлагала реконструировать дом под размещение гостиницы по концессии, писал «Деловой Петербург». Опасаясь, что это приведет к сносу здания, градозащитники выступали за его сохранение. В итоге город решил распорядиться своим имуществом иначе и в сентябре 2022 года выставил законсервированный объект на торги.
Победителем стало ООО «ГК Реновация» предпринимателя Яна Бобрышева. Он известен восстановлением других разрушенных исторических домов. В частности, в августе 2021 года девелопер приобрел на торгах многострадальные аварийные здания на Тележной улице, которые не могли реконструировать более 10 лет. Как говорил бизнесмен «Фонтанке», он приспособит дома под современное использование, сохранив жилую функцию.
Ранее Бобрышев реконструировал доходный дом на улице Тюшина, 6 (построен в 1880 году) и пятиэтажный доходный дом купца Антона Ястрежемского на Большой Разночинной, 6, лит. В 1903 года постройки. Последний перешел в руки инвестора в 2017 году, когда от аварийного здания сохранились лишь фундамент, наружные стены и частично перекрытия между первым и вторым этажами. Обновленный дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году.