Исторический дом Сабаевых-Замятиных продан на торгах за 132 млн рублей

Петербургский предприниматель Ян Бобрышев приобрел дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского, 56, следует из итогового протокола торгов, состоявшихся 21 ноября. Бизнесмен известен сохранением и воссозданием исторических зданий.



Город выставил на торги здание площадью 1632,2 кв.м и участок, на котором оно находится, площадью 3877 кв.м. Начальная цена лота составила 132 млн рублей. Она же стала итоговой.



Трехэтажный дом 1875 года постройки не является памятником. В 1990-е годы его расселили и начали ремонтировать и в процессе надстроили четвертый этаж, но работы не закончили. Смольный в разные годы объявлял о планах приспособить здание под общежитие для гимнасток, спорткомплекс, музыкальный фонд, но планы не были реализованы. В 2021 году московская компания «МВ–Проект» предлагала реконструировать дом под размещение гостиницы по концессии, писал «Деловой Петербург». Опасаясь, что это приведет к сносу здания, градозащитники выступали за его сохранение. В итоге город решил распорядиться своим имуществом иначе и в сентябре 2022 года выставил законсервированный объект на торги.

