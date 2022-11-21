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    Облака устроили балет над Петербургом, особый гость — глория. Видео с высоты птичьего полёта

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    Таким Петербург видят птицы, пилоты самолётов и посетители самого высокого здания. Несколько осенних часов уместились в одну минуту.

    Танец облаков над Петербургом показывает 21 ноября Лахта Центр в своём телеграм-канале. Облачное одеяло наползает на город, а затем съезжает с него. На облаках видно глорию — цветные кольца вокруг тени небоскрёба.

    Ноябрь в Петербурге пасмурный, но несколько солнечных часов всё же было. После рекордно тёплых дней в начале месяца пришла метеорологическая зима, и сейчас температура в городе на несколько градусов ниже нормы.

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