Погода развлекает жителей Петербурга как может. Такие холода в конце ноября бывают редко

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 ноября будет облачно, ночью местами прошёл небольшой снег, днём — без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, днем составит минус 4–6. На дорогах местами гололедица.

Антициклон сохраняет холодную погоду в Петербурге. Температура — на несколько градусов ниже нормы.

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели останутся на 4–5 градусов ниже климатической нормы», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Ленобласти, по его словам, минус 2–7 градусов, атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.



«Яндекс.Погода» прогнозирует самое холодное 21 ноября за 20 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 21 ноября было зафиксировано в 1965 году, минус 20 днём, а самое тёплое — в 1996 году, плюс 10.

