Кровать преткновения привела двух жителей центра Петербурга к обвинительному приговору

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 ноября, на заседаниях было доказано, что в апреле этого года Иван Семенов и Рамис Курбанов находились во дворе дома 1/7 по Херсонской улице. Там они напали на мужчину, который в качестве грузчика выносил кровать из парадной, нанесли ему порядка шести ударов и трижды выстрелили в него из пистолетов. По счастью, ни разу не попали.

Смольнинский суд признал виновными в хулиганстве двух жителей Петербурга, которые устроили стрельбу в центре города средь бела дня из-за неосторожного слова.

До приезда наряда полиции злоумышленники успели скрыться, но были задержаны уже на следующий день.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.



Семенов и Курбанов вину признали. Каждый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

