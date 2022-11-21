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    Кровать преткновения привела двух жителей центра Петербурга к обвинительному приговору

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    Смольнинский суд признал виновными в хулиганстве двух жителей Петербурга, которые устроили стрельбу в центре города средь бела дня из-за неосторожного слова.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 ноября, на заседаниях было доказано, что в апреле этого года Иван Семенов и Рамис Курбанов находились во дворе дома 1/7 по Херсонской улице. Там они напали на мужчину, который в качестве грузчика выносил кровать из парадной, нанесли ему порядка шести ударов и трижды выстрелили в него из пистолетов. По счастью, ни разу не попали.

    До приезда наряда полиции злоумышленники успели скрыться, но были задержаны уже на следующий день.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.

    Семенов и Курбанов вину признали. Каждый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

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