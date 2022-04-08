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    Суета вокруг кровати со стрельбой привела в полицию двух жителей Пскова. Один из них хорошо знаком крутым нравом на родине

    Сутки ушли у уголовного розыска Центрального района, чтобы найти двух мужчин, которым не понравилась просьба мигранта посторониться. Их взяли в квартире неподалеку от Большого дома.

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    Подозреваемых жителей Пскова 30 и 39 лет взяли накануне около семи вечера на Литейном проспекте, 10, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля. У них изъяли два травматических пистолета, на которые у задержанных были все необходимые разрешения. Теперь экспертам предстоит выяснить, из какого оружия стреляли по 27-летнему приезжему из Средней Азии два дня назад на Херсонской улице, 3.

    «Фонтанка» описывала обстоятельства ЧП, переполошившего жителей шестиэтажки. По версии следствия, мигрант по просьбе собственника выносил кровать из квартиры. На выходе он столкнулся с двумя мужчинами, у которых попросил освободить проход. Это почему-то вызвало приступ ярости, который привел к погоне за мигрантом по двору с пистолетом и нескольким выстрелам. По счастью, иностранец остался невредим. А его обидчики уехали на такси.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

    По данным «Фонтанки», как минимум один из задержанных хорошо знаком жителям Пскова после скандала в кафе в 2018 году, который бурно обсуждался в Сети из-за снятого пострадавшим видео. На нем видно, как мужчина угрожает жизни и здоровью оппонента. В соцсетях после этого писали, что приблатненные манеры героя видео не раз становились причиной мелких конфликтов с жителями соседнего региона.

    Псковский суд после конфликта в кафе не только поместил дебошира под административный арест, но и заставил выплатить его 6 тысяч за моральный ущерб.

    По петербургскому делу обоих подозреваемых пока задержали на двое суток.

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    Комментарии (2)

    260602101
    Мы пскапские.....
    vic_5e4cd1938d1a8
    И у таких типов имеется разрешение на оружие! Чёрти-что!
    У таких приблатнённых ушлёпков может быть разрешение, только на покупку хлеба ...
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