Суета вокруг кровати со стрельбой привела в полицию двух жителей Пскова. Один из них хорошо знаком крутым нравом на родине

Подозреваемых жителей Пскова 30 и 39 лет взяли накануне около семи вечера на Литейном проспекте, 10, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля. У них изъяли два травматических пистолета, на которые у задержанных были все необходимые разрешения. Теперь экспертам предстоит выяснить, из какого оружия стреляли по 27-летнему приезжему из Средней Азии два дня назад на Херсонской улице, 3.

«Фонтанка» описывала обстоятельства ЧП, переполошившего жителей шестиэтажки. По версии следствия, мигрант по просьбе собственника выносил кровать из квартиры. На выходе он столкнулся с двумя мужчинами, у которых попросил освободить проход. Это почему-то вызвало приступ ярости, который привел к погоне за мигрантом по двору с пистолетом и нескольким выстрелам. По счастью, иностранец остался невредим. А его обидчики уехали на такси.

