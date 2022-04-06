«Чудовищный случай». Петербуржцы рассказали о погоне со стрельбой в центре города

«Реакция последовала неадекватная: крики, мат и стрельба. Один из троицы достал оружие! Изначально [открыл] стрельбу, где могло отрикошетить на прохожих. Они бегали и стреляли в парня. Соседи, повылезавшие из окон, все в шоке! Обошлось без жертв», — поделилась наша собеседница. По ее словам, «чудовищный случай» произошел около 13–14 часов дня.
Читательница «Фонтанки»
На видео, присланном горожанкой, видны двое мужчин — у одного в руках предмет, похожий на пистолет. Якобы они гнались за «обидчиком» и стреляли, а потом уехали на такси. В домовом чате обсуждают, что слышали странные хлопки, но они не были похожи на настоящие выстрелы.
Полиция выехала на место, но информация о стрельбе пока не подтвердилась. По словам очевидицы, потерпевший пишет заявление.