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    «Чудовищный случай». Петербуржцы рассказали о погоне со стрельбой в центре города

    Во дворе дома 3 по Херсонской улице в Петербурге неизвестные открыли стрельбу по молодому человеку, который задел их дверью, выходя из парадной. Об этом «Фонтанке» 6 апреля рассказала очевидица.

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    «Реакция последовала неадекватная: крики, мат и стрельба. Один из троицы достал оружие! Изначально [открыл] стрельбу, где могло отрикошетить на прохожих. Они бегали и стреляли в парня. Соседи, повылезавшие из окон, все в шоке! Обошлось без жертв», — поделилась наша собеседница. По ее словам, «чудовищный случай» произошел около 13–14 часов дня.

    Читательница «Фонтанки»

    На видео, присланном горожанкой, видны двое мужчин — у одного в руках предмет, похожий на пистолет. Якобы они гнались за «обидчиком» и стреляли, а потом уехали на такси. В домовом чате обсуждают, что слышали странные хлопки, но они не были похожи на настоящие выстрелы.

    Фото: Читательница «Фонтанки»
    Фото: Читательница «Фонтанки»
    Фото: Читательница «Фонтанки»
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    Полиция выехала на место, но информация о стрельбе пока не подтвердилась. По словам очевидицы, потерпевший пишет заявление.

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    Комментарии (9)

    W Bons
    хорошей дверью можно вообще убить
    Never_Mind
    Братва вернулась. Рожа, кожа все дела.
    hal9000
    Бомжи какие то..)).."это разборка ...питерская.."...
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